КДК РФС оштрафовал Станковича на 10 тысяч рублей

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

46-летний серб, а также его помощники Винченцо Сассо и Пьерлуиджи Бривио, наказаны за выход за пределы технической зоны.

Также «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес арбитра.

В следующем туре «Спартак» 26 июля встретится в Москве с «Балтикой».