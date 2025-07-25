Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию: «Всегда слежу за РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ», следит ли он за РПЛ.

«Всегда слежу за всем, что связано с РПЛ. В моих желаниях всегда есть возвращение в Россию», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ в сезоне-2022/23.

После ухода из российского клуба испанец меньше трех месяцев тренировал «Гранаду», а в конце мая возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».