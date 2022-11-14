Макарчук рассчитывает на то, что «Сочи» во второй части сезона РПЛ сыграет лучше, чем в первой
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук подвел итоги первой половины сезона РПЛ.
«Могло быть лучше, исходя из потенциала команды, ее состава. На поле выходит не одна команда, а две. К нам готовятся, нас разбирают. У нас что-то не получилось в первой части чемпионата, но мы будем готовиться, пройдем хорошо сборы, во второй части должны сыграть лучше, чем в первой», — приводит ТАСС слова Макарчука.
По итогам 17 туров чемпионата России «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
Источник: https://tass.ru/sport/16314665
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