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16 октября 2025, 16:25

КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча, Сперцян оштрафован на 150 тысяч

Александр Абустин
корреспондент
Усман Ндонг.
Фото ФК «Ахмат»

Глава КДУ РФС Артур Григорьянц сделал заявление по поводу конфликта между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«В рапорте делегата матча было указано, что, со слов пресс-атташе «Ахмата», Ндонг услышал фразу расистского характера. Сегодня в заседании приняли участие Сперцян, Хашиг и Ндонг. В установленном порядке передали заявление «Ахмата» об отмене красной карточки в ЭСК. Решение: арбитр матча правильно удалил Ндонга.

Должны были рассмотреть рапорт о возможном оскорблении Ндонга. 10 октября в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью Алаева, Хашига, Сперцяна, Айдамирова, Ндонга, в котором указано, что в результате диалога футболистов, руководства клуба и при участии руководства РПЛ удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло в результате переживаний в ходе непростого матча между командами и не имело злого умысла. Футболисты признали свои ошибки, принесли извинения и не имеют претензий. Поэтому лица, подписавшие обращение, просят убрать из повестки рассмотрение дела. Игроки принесли извинения и конфликт урегулирован на уровне клубов, а также футболистов.

Также мы получили письмо от Ндонга. Где он пишет, что хочет принести извинения: «Извиняюсь перед болельщиками российского футбола, сожалею о произошедшем, в настоящее время претензий к Сперцяну у меня нет. Желаю ему удачи и здоровья. После видеоконференции с игроком я полностью отпустил эту ситуацию».

Для себя мы определили, что мы должны принять решение по поведению Ндонга и Сперцяна. В результате заседания установили следующее: действия Ндонга были спровоцированы Сперцяном. Дело в том, что он произнес фразу в сторону Ндонга. Фраза была на испанском языке. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма. Она не содержала ненормативную лексику, однако она имела оскорбительный характер.

КДК принял следующее решение: за агрессивное поведение Ндонга, дисквалифицировать игрока на 2 матча, один из который — условный. Также установить испытательный срок до конца сезона. Сперцян наказан за оскорбительное поведение на 150 тысяч рублей. В отношении записи делегата матча по возможному оскорблению Ндонга на почве расизма КДК рассмотрение дела прекратил», — сказал Григорьянц.

Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2). Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери.

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Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Усман Ндонг
КДК
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КДК РФС отложил рассмотрение вопроса по «Химкам» на две недели

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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