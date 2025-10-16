КДК дисквалифицировал Ндонга на два матча, Сперцян оштрафован на 150 тысяч

Глава КДУ РФС Артур Григорьянц сделал заявление по поводу конфликта между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«В рапорте делегата матча было указано, что, со слов пресс-атташе «Ахмата», Ндонг услышал фразу расистского характера. Сегодня в заседании приняли участие Сперцян, Хашиг и Ндонг. В установленном порядке передали заявление «Ахмата» об отмене красной карточки в ЭСК. Решение: арбитр матча правильно удалил Ндонга.

Должны были рассмотреть рапорт о возможном оскорблении Ндонга. 10 октября в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью Алаева, Хашига, Сперцяна, Айдамирова, Ндонга, в котором указано, что в результате диалога футболистов, руководства клуба и при участии руководства РПЛ удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло в результате переживаний в ходе непростого матча между командами и не имело злого умысла. Футболисты признали свои ошибки, принесли извинения и не имеют претензий. Поэтому лица, подписавшие обращение, просят убрать из повестки рассмотрение дела. Игроки принесли извинения и конфликт урегулирован на уровне клубов, а также футболистов.

Также мы получили письмо от Ндонга. Где он пишет, что хочет принести извинения: «Извиняюсь перед болельщиками российского футбола, сожалею о произошедшем, в настоящее время претензий к Сперцяну у меня нет. Желаю ему удачи и здоровья. После видеоконференции с игроком я полностью отпустил эту ситуацию».

Для себя мы определили, что мы должны принять решение по поведению Ндонга и Сперцяна. В результате заседания установили следующее: действия Ндонга были спровоцированы Сперцяном. Дело в том, что он произнес фразу в сторону Ндонга. Фраза была на испанском языке. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма. Она не содержала ненормативную лексику, однако она имела оскорбительный характер.

КДК принял следующее решение: за агрессивное поведение Ндонга, дисквалифицировать игрока на 2 матча, один из который — условный. Также установить испытательный срок до конца сезона. Сперцян наказан за оскорбительное поведение на 150 тысяч рублей. В отношении записи делегата матча по возможному оскорблению Ндонга на почве расизма КДК рассмотрение дела прекратил», — сказал Григорьянц.

Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2). Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери.