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16 октября 2025, 15:46

КДК РФС отложил рассмотрение вопроса по «Химкам» на две недели

Александр Абустин
корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что рассмотрение вопроса по ситуации в «Химках» пришлось отложить на две недели. При этом на заседание не явился бывший генеральный директор клуба Николай Оленев.

— Сегодня в заседании приняли участие: Дмитрий Брехов, Ирина Родионова, Ольга Данилова. Мы приглашали арбитражного управляющего Олега Назарова. Также приглашали Николая Оленева. На заседание он не явился. Оштрафовали его на 30 тысяч рублей за неуважение к КДК. От него не поступило никакого объяснения. В прошлый раз его тоже не было, но тогда отложили заседание без санкций.

Мы отложили рассмотрение вопроса на две недели. Пригласили снова всех участников. Запросили все финансовые документы, отчеты.

Если Оленев не явится на заседание — будем решать вопрос без него.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.

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РФС
ФК Химки
Артур Григорьянц
Николай Оленев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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