Казарцев не будет работать на матче «Ахмат» — «Спартак». Его заменит Сергей Карасев
Сергей Карасев заменит Василия Казарцева в судейской бригаде на матче «Ахмат» — «Спартак», сообщает сайт РФС.
Решение о внесении изменений в состав бригады принято Департаментом судейства Российского футбольного союза.
Таким образом, игру в Грозном обслужит бригада в составе Кирилла Левникова (главный судья), Егора Болховитина, Александра Богданова (оба — ассистенты), Сергея Куликова (резервный), Сергея Карасева (ВАР) и Николая Богача (АВАР).
Матч «Спартака» и «Ахмата» пройдет 3 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Напомним, что накануне Казарцев работал на ВАР на матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.
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