Технический директор «Фейеноорда» заявил, что клуб не сможет выкупить Тила у «Спартака»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявил, что клуб не имеет финансовой возможности выкупить полузащитника Гуса Тила, которого клуб арендовал у «Спартака».

«Нам была нужна «десятка». Арне Слот отлично знал возможности своего экс-подопечного. Видели, что Тил не играл в «Спартаке», поэтому мы могли подписать его.

Мы смогли взять футболиста в аренду. Но у нас сложная финансовая ситуация, которая не позволяет покупать игроков. «Спартак» не имеет права досрочно прервать аренду. Гус проведет весь сезон с нами. Но мы не способны позволить его полноценный трансфер, он для нас слишком дорогой игрок, у него высокая зарплата», — сказал функционер в программе Good Morning Eredivisie on ESPN.

Напомним, что Гус Тил перешел в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за 16 миллионов евро. Соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

В чемпионате Нидерландов этого сезона Тил провел 6 матчей, в которых забил 5 мячей. В Лиге конференций у него 6 голов в 6 встречах.