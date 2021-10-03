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Технический директор «Фейеноорда» заявил, что клуб не сможет выкупить Тила у «Спартака»

16:53
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявил, что клуб не имеет финансовой возможности выкупить полузащитника Гуса Тила, которого клуб арендовал у «Спартака».

«Нам была нужна «десятка». Арне Слот отлично знал возможности своего экс-подопечного. Видели, что Тил не играл в «Спартаке», поэтому мы могли подписать его.

Мы смогли взять футболиста в аренду. Но у нас сложная финансовая ситуация, которая не позволяет покупать игроков. «Спартак» не имеет права досрочно прервать аренду. Гус проведет весь сезон с нами. Но мы не способны позволить его полноценный трансфер, он для нас слишком дорогой игрок, у него высокая зарплата», — сказал функционер в программе Good Morning Eredivisie on ESPN.

Напомним, что Гус Тил перешел в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за 16 миллионов евро. Соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

В чемпионате Нидерландов этого сезона Тил провел 6 матчей, в которых забил 5 мячей. В Лиге конференций у него 6 голов в 6 встречах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 0
Сочи 0
1-й тайм

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

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23%

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П1

17%

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Иван Шитик все материалы автора

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