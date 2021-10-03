«Зенит» — «Сочи»: Азмун удален с поля после подсказки ВАР. Иранец агрессивно отреагировал на решение арбитра
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил красную карточку в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Главный арбитр встречи Павел Шадыханов удалил иранца с поля после подсказки ВАР.
Азмун пытался в подкате дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой попал в живот голкиперу сочинцев Сослана Джанаеву.
При этом голкипер не смог достать до мяча, который закатился в ворота. Однако взятие ворот было отменено из-за фола со стороны форварда.
Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора поменял свое решение. Азмун эмоционально отреагировал на удаление и начал кричать на судью и соперников.
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