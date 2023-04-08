«Ахмат» — «Урал»: хозяева открыли счет на 4-й минуте

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин забил на 4-й минуте матча с «Уралом» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

Бернард Бериша обыграл двух соперников на лицевой и отдал мяч к ближнему углу вратарской под удар Харину, который пробил низом в касание. Вратарь «Урала» Илья Помазун зацепил мяч, но тот все равно залетел в сетку.