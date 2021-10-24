Кавазашвили: «Если они думают, что лучше Максименко никого нет, то пусть играют во второй лиге»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Зенита» над красно-белыми (7:1) в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Впечатления у меня ужасные! Но не из-за игры, а из-за того, что Максименко допускал те голы, которые он не имел права пропускать. И Руй Витория не может разобраться, кого ставить в ворота! В ворота надо ставить Селихова. Сколько можно пропускать такие мячи?! Я хочу, чтобы команда нашла достойного вратаря этому великому клубу. В целом команда сыграла достаточно хорошо, у меня есть претензии к отдельным футболистам. Но когда вратарь постоянно пропускает пеночки, то как должна играть его команда? Если они думают, что лучше Максименко никого нет, то пусть играют во второй лиге», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным проигрышем «Спартака» в истории Чемпионата России по футболу.