Кавазашвили: «Если они думают, что лучше Максименко никого нет, то пусть играют во второй лиге»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Зенита» над красно-белыми (7:1) в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Впечатления у меня ужасные! Но не из-за игры, а из-за того, что Максименко допускал те голы, которые он не имел права пропускать. И Руй Витория не может разобраться, кого ставить в ворота! В ворота надо ставить Селихова. Сколько можно пропускать такие мячи?! Я хочу, чтобы команда нашла достойного вратаря этому великому клубу. В целом команда сыграла достаточно хорошо, у меня есть претензии к отдельным футболистам. Но когда вратарь постоянно пропускает пеночки, то как должна играть его команда? Если они думают, что лучше Максименко никого нет, то пусть играют во второй лиге», — сказал Кавазашвили «СЭ».
Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным проигрышем «Спартака» в истории Чемпионата России по футболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю