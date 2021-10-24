Данни — о разгромной победе «Зенита» над «Спартаком»: «Я счастлив такому результату!»
Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды из Санкт-Петербурга в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).
«Я счастлив такому результату! Потрясающая игра! Играли очень хорошо. 7:1 против «Спартака» — это просто потрясающе! Отличная работа клуба и всех болельщиков для того, чтобы достичь этой победы и продолжать бороться за еще одно чемпионство», — сказал Данни «СЭ».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.
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