В «Спартаке» отреагировали на слухи об отставке Витории
«Спартак» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера команды.
«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Сегодня, 24 октября «Спартак» разгромно уступил «Зениту» (1:7). Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 12 матчах.
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