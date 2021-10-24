В «Спартаке» отреагировали на слухи об отставке Витории

«Спартак» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера команды.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Сегодня, 24 октября «Спартак» разгромно уступил «Зениту» (1:7). Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 12 матчах.