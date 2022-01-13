Каттани — о работе в «Спартаке»: «Я не знаю, когда будет результат, но он обязательно будет»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о работе в московском клубе.

«Я не знаю, когда будет результат, но он обязательно будет, — сказал Каттани в интервью пресс-службе «Спартака». — У меня нет повода думать иначе. Я не хочу хвалить себя сам за былые заслуги и приписывать себе что-то лишнее. Я работал в разных командах, в разных организациях. Но я не был ни президентом, ни владельцем. А когда мы говорим о каких-то достижениях, никто не должен присваивать их себе, это всегда заслуга президента. А я просто сотрудник«.

Каттани выразил надежду, что лучший игрок, которого он откроет, еще впереди.

«Я не думаю о том, каких игроков открыл, кого привез или помог подписать. Если говорить о моих личных победах, то это «Спартак». Получить эту возможность, эту должность, это доверие клуба» , — сказал он.

Последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».