Николай Волошин назначен на игру 26-го тура первого дивизиона «Текстильщик» — «Нижний Новгород», которая пройдет 5 декабря. Как правило, такие решения главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи означают одно: он недоволен работой арбитра в его последнем матче в РПЛ.

Судья из Смоленска 29 ноября обслуживал игру «Спартак» — «Ротор» (2:0), его решения в интервью «СЭ» положительно оценил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Получается, Кашшаи с ним не согласен и выразил свое мнение таким назначением Волошина? (Александр Бобров)