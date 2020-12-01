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Кашшаи сослал арбитра матча «Спартак» — «Ротор» в ФНЛ

23:01
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Николай Волошин назначен на игру 26-го тура первого дивизиона «Текстильщик» — «Нижний Новгород», которая пройдет 5 декабря. Как правило, такие решения главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи означают одно: он недоволен работой арбитра в его последнем матче в РПЛ.

Судья из Смоленска 29 ноября обслуживал игру «Спартак» — «Ротор» (2:0), его решения в интервью «СЭ» положительно оценил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Получается, Кашшаи с ним не согласен и выразил свое мнение таким назначением Волошина? (Александр Бобров)

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