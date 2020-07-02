Кашшаи объяснил, почему следовало назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал моменты матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» и оценил работу судей.

— В ситуации на 90+1-й минуте рука защитника находилась в неестественном положении и увеличивала площадь тела. Это нарушение. ВАР не мог не вмешаться. Он проинформировал судью, что произошло нарушение. Видеоарбитр правильно вмешался. Бригада судей приняла правильное решение, — отметил Кашшаи. — Но мы недовольны тем, сколько времени это заняло. От игры рукой до пенальти прошло больше восьми минут. Это неприемлемо на профессиональном уровне. Пришлось проверять офсайдную ситуацию. Непростую ситуацию. Это тоже заняло время. Но, повторю, слишком много времени. Будем работать, будем улучшать работу видеоассистентов.

— Конечно, в этой ситуации подобная работа со стороны видеоассистентов неприемлема. Основная проблема возникает из-за отсутствия нормального взаимодействия — прежде всего ВАР и АВАР, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. (Александр Бобров)