Каррера о том, что Промес может получить российский паспорт: «Главное, чтобы он был счастлив»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Наверняка у него есть свои мотивы для такого решения. Квинси — отличный футболист. Главное, чтобы он был счастлив. Этого я ему и желаю», — сказал Каррера «СЭ».

В пятницу, 9 декабря стало известно, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года нидерландец вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

Каррера работал с Промесом в «Спартаке» с июля 2016 года по август 2018 года.