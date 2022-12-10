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Сегодня, 11:45

Божович: «Локомотив» развален на кусочки, но клуб с его ресурсами не вылетит"

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович уверен, что железнодорожники не вылетят из РПЛ в сезоне-2022/23.

«Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые там есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. У всех там лучшие условия для работы», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-lokomotiv-razvalen-na-kusochki-no-klub-s-ego-resursami-ne-vy-letit/

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33%

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Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
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Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
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Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

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ФК Локомотив (Москва)
Миодраг Божович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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П
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