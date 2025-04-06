Карраскаль признан лучшим игроком «Динамо» в марте

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль стал лучшим команды по итогам марта, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В прошлом месяце 26-летний футболист принял участие во всех матчах «Динамо». Он отметился двумя голами и одной результативной передачей, а также совершил 37 обводок.

Карраскаль выступает за клуб из Москвы с лета 2023 года. Всего в нынешнем сезоне на его счету 6 мячей и 4 голевые передачи в 26 играх во всех турнирах.

После 23 туров «Динамо» с 42 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.