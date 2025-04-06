Газизов — о форме Агаларова: «Он движется к тому, чтобы стать тем самым Гамидом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры нападающего махачкалинцев Гамида Агаларова.

6 апреля форвард забил два гола в домашнем матче 23-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

«Гамид уже давно показывает свой настрой и форму, если считать вместе с кубком, то у него уже 12 мячей. В его футбольных и человеческих качествах у меня нет сомнений. Он движется к тому, чтобы стать тем самым Агаларовым, который был лучшим бомбардиром РПЛ», — сказал Газизов «СЭ».

Агаларов перешел в «Динамо» Махачкала летом 2024 года. Нападающий провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи.