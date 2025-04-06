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6 апреля 2025, 16:30

Актер Волков объяснил, каким должен быть образ российского футболиста в кино: «Типа Кокорина, лучше, чтобы был негодяй»

Александр Абустин
корреспондент

Актер театра и кино Никита Волков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, каким видит облик отечественного футболиста в киноиндустрии.

— Какой должен быть образ российского футболиста в кино?

— Мне кажется, что это должен быть какой-то молчаливый и взрывной футболист. Который, может быть, гуляет. Он должен опуститься на дно и начать подниматься. Думаю, что это российский футболист, именно для кино.

— Может, Стрельцов?

— Нет, не Стрельцов. Там же такая история, что его посадили и непонятно что было. Должен быть другой сюжет. Я думаю, что-то из серии Кокорина и Мамаева. В частности, Кокорин — классный футболист. Мне кажется, что русский футболист это вот что-то такое. В моем представлении для сюжета это лучше — чтобы был такой негодяй.

— Как Кокорин?

— Типа того. Для кино будет идеально, если мы возьмем футболиста, у которого есть талант, который может выпить, погулять и опоздать на тренировку. Хотя я это никак не приветствую и в жизни, конечно, он таким не должен быть, — сказал Волков.

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Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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