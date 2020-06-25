Карпин возмутился сообщением РПЛ на английском о переносе матча «Динамо» из-за форс-мажора

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал пост официального Twitter Тинькофф РПЛ.

В Twitter на английском языке говорится, что матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за форс-мажора.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч 23-го тура между «Сочи» и «Ростовом» не был перенесен, т.к. заболевание игроков коронавирусом не считается форс-мажором. Матч «Динамо», в котором футболисты заразились коронавирусом, против «Краснодара» перенесен на 19 июля.

— Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора? — написал Карпин в Instagram.