«Карпин прав. Одни матчи у нас переносятся, другие нет. Где последовательность?» Колосков о словах тренера «Ростова»

Почетный президенты РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который разнес РПЛ и весь наш чемпионат.

— «Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича (Карпин произнес именно так. — Прим. «СЭ») Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо, — сказал Карпин вчера после матча с «Оренбургом». — Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России. И во всем мире об этом говорят.

— Все мы знаем Валерия Карпина. Он склонен к ярким высказываниям, у него острый язык. Порой он дает жесткие комментарии. В данном случае он решил процитировать Бышовца, а не сам сказал о мерзости.

Понятно, что РПЛ и РФС впервые столкнулись с такими условиями проведения чемпионата. Ранее подобного опыта не было. Возникли трудности.

Но я согласен с Карпиным, что не было последовательности. Прежде всего я не понял вот какого момента. Почему решения о переносе матчей отдали на откуп клубам? Получается, если команды сами между собой договорятся, то перенесут игру. Как это было в случае с «Динамо» и Краснодаром". А вот «Сочи» и «Ростов» не договорились... Такого быть не должно! Есть РФС. Он определяет регламент, нормы. Причем тут клубы?! Решающее слово — за Российским футбольным Союзом, который делегирует часть полномочий РПЛ. Если бы все было выстроено именно так, то, наверное, «Ростов» не послал бы в Сочи юношей и мы бы не получили того матча... Нет последовательности. Я это говорю к тому, что для всех клубов должно быть единое решение!

— Карпин не перегнул палку?

— Не знаю. Возможно, его слова могут рассмотреть на комитете по этике. Решение принимает президент РФС. Считаю, в любом случае футбольному руководству нужно сделать правильные выводы. Подход ко всем командам должен быть одинаковым.

— Карпин назвал РПЛ — «Роспотребнадзор чемпионат России»

— Когда в «Динамо» заболело три человека, я первый возмутился. Почему перенесли игру с «Краснодаром»? Нелепость какая! Я же приводил пример стройки. Там работает 500 человек. 20 из них заразились, их изолировали. Но остальные то продолжают трудиться! Почему этот опыт не перенести на футбол?

Что ж, теперь мы набили шишек, учтем все в будущем. Так что я бы не назвал наш чемпионат ненормальным. Просто надо сделать выводы — именно РФС должен решать вопрос о переносе игр, а не сами клубы. (Виталий Айрапетов)