Карпин надеется, что Мирачнук сможет выйти на поле после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии травмированного полузащитника команды Антона Миранчука и игровой форме нападающего Константина Тюкавина.

— Что с Антоном Миранчуком?

— Надеемся, что он может сыграть после паузы на сборные.

— Как оцените форму Константина Тюкавина?

— На сто процентов он пока не готов.

Миранчук получил повреждение голеностопа в матче с «Ахматом» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

Тюкавин принял участие в игре 15-го тура чемпионата России против «Акрона» (1:2), которая прошла 8 ноября.