Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:09

Карпин объяснил, почему отпраздновал победу над «Спартаком»

Карпин заявил, что доволен результатами «Ростова» в последних матчах
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2) отметил, что доволен результатами команды. По его словам, он не смотрит в таблицу чемпионата России.

— «Ростов» практически решил задачу по сохранению прописки. Это успокоило игроков?

— Надеюсь, нет. Не смотрели в таблицу с моего прихода, обращали внимание только на наши действия. В футболе можно делать все правильно, но проиграть. Или играть безобразно и выиграть. Это футбол, здесь надо делать свою работу. Если делать все качественно, результат придет.

— После игры вы собрали ребят в круг и эмоционально отпраздновали. Это что-то новое?

— Мы раньше 4 игры подряд не выигрывали.

— Полный стадион влияет на команду?

— Это вдохновляет ребят. Очень приятно так играть. Народ немного отвык от походов на стадион, сейчас немного возвращаются. Огромное спасибо! У ребят с такой поддержкой появляются дополнительные силы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Валерий Карпин
ФК Ростов
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
У России восходит новая звезда тенниса. Андрей Рублев пережил перелом позвоночника и депрессию, а теперь пишет музыку и выносит Джоковича
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Краснодар» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Губернатор Самарской области: «Мы сделаем все, чтобы такого судейства, как в матче «Крыльев» с «Химками», не было в нашей стране»
Карпин не выигрывал четыре матча подряд в чемпионате со времен «Спартака»
Карпин отметил настрой игроков «Ростова» на матч против «Спартака»
«Что у «Спартака» в обороне? Тугарев пешком прошел по штрафной и забил. Катастрофа!»
«У «Спартака» и Заремы много вопросов по судейству? Пусть задает вопросы арбитрам». Глебов — о победе над красно-белыми
Карпин не стал развивать тему судейства по итогам матча «Ростов» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин не стал развивать тему судейства по итогам матча «Ростов» — «Спартак»

Карпин отметил настрой игроков «Ростова» на матч против «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости