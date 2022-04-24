Карпин объяснил, почему отпраздновал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2) отметил, что доволен результатами команды. По его словам, он не смотрит в таблицу чемпионата России.

— «Ростов» практически решил задачу по сохранению прописки. Это успокоило игроков?

— Надеюсь, нет. Не смотрели в таблицу с моего прихода, обращали внимание только на наши действия. В футболе можно делать все правильно, но проиграть. Или играть безобразно и выиграть. Это футбол, здесь надо делать свою работу. Если делать все качественно, результат придет.

— После игры вы собрали ребят в круг и эмоционально отпраздновали. Это что-то новое?

— Мы раньше 4 игры подряд не выигрывали.

— Полный стадион влияет на команду?

— Это вдохновляет ребят. Очень приятно так играть. Народ немного отвык от походов на стадион, сейчас немного возвращаются. Огромное спасибо! У ребят с такой поддержкой появляются дополнительные силы.