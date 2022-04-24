Карпин отметил настрой игроков «Ростова» на матч против «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил хорошую статистику в матчах против «Спартака».

— Под вашим руководством «Ростов» обыгрывает «Спартак» чаще всех других команд — 5 побед в 8 матчах. Чем вы можете это объяснить?

— Тем, что ребята настраиваются на «Спартак» как на последний бой.

«Ростов» со счетом 3:2 обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

Клуб из Ростова-на-Дону обыграл московский «Спартак» на своем поле в чемпионате России впервые с 14 апреля 2019 года (ничья и поражение). Тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.