Карпин не стал развивать тему судейства по итогам матча «Ростов» — «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал развивать тему судейства после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (3:2).

— Судейством сегодня недовольны и «Спартак», и «Ростов».

— «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже. Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом, — заявил Карпин.

Благодаря победе над «Спартаком» «Ростов» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 26 матчах.