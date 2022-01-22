Карпин побывал на товарищеском матче «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» с болгарским «Ботевом» на тренировочном сборе в Дубае.

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.