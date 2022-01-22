Смородская назвала цирком покупку Изидора «Локомотивом»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на подписание железнодорожниками нападающего «Монако» Вилсона Изидора.

«8 игр в этом сезоне. Герой! Цирк какой-то. Лисакович был достаточно средним игроком, может чуть выше среднего. А насчет Изидора, не знаю, кого они купили. Но ничего хорошего я почему-то не жду. Все, кого «Локомотив» купил до этого, были значительно ниже моих ожиданий. Он же молодой, вполне такое допустимо. Если он не забивал пять голов в каждом матче молодежных команд, тогда это очередной Бека-Бека, который ничего из себя не представляет», — сказала Смородская «СЭ».

21-летний французский футболист в текущем сезоне восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.