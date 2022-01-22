Андрей Мостовой о лимите: «Мне не нравится быть в лучшем клубе России, но не основным игроком»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» о своем отношении к лимиту на легионеров.

— Да, играют легионеры, но по факту клубу все равно нужны русские для дублирования позиций. Это делает их дефицитными.

— Ну, и? Дефицит, чтобы на замене сидеть? Кто так хочет?

— Кто-то готов на это.

— Кто-то готов, но амбициозный футболист точно этого не хочет. Когда ты четыре-пять матчей не играл, сразу начинает проявляться злость, хочется что-то поменять. Мне не нравится быть в лучшем клубе России, но не основным игроком. Меня это не устраивает. Попытаюсь это поменять и стать лидером «Зенита».

— Ты говоришь, что лимит «8+17» русским особо не помогает. При этом я слышал, ты говорил, что лимит все равно нужен. Можешь пояснить?

— Могу на примере «Зенита»: любой легионер у нас качественный, из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть. Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные.

Контракт Андрея Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»