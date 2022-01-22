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Андрей Мостовой о лимите: «Мне не нравится быть в лучшем клубе России, но не основным игроком»

Андрей Мостовой высказался о своем отношении к лимиту на легионеров
Екатерина Звенигородская
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Севастиан Терлецкий
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» о своем отношении к лимиту на легионеров.

— Да, играют легионеры, но по факту клубу все равно нужны русские для дублирования позиций. Это делает их дефицитными.

— Ну, и? Дефицит, чтобы на замене сидеть? Кто так хочет?

— Кто-то готов на это.

— Кто-то готов, но амбициозный футболист точно этого не хочет. Когда ты четыре-пять матчей не играл, сразу начинает проявляться злость, хочется что-то поменять. Мне не нравится быть в лучшем клубе России, но не основным игроком. Меня это не устраивает. Попытаюсь это поменять и стать лидером «Зенита».

— Ты говоришь, что лимит «8+17» русским особо не помогает. При этом я слышал, ты говорил, что лимит все равно нужен. Можешь пояснить?

— Могу на примере «Зенита»: любой легионер у нас качественный, из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть. Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные.

Контракт Андрея Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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