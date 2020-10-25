Карпин объяснил, почему Норманн не сыграет с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что полузащитники команды, Матиас Норманн и Хорен Байрамян, не примут участия в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» из-за травм.

— Помимо всех изменений в составе, связанных с трансферами, Байрамян и Норманн вернулись в команду из своих сборных с травмами, — сказал в эфире «Матч Премьер» Карпин. — Норманн еще не восстановился, Байрамян восстановился, но не готов играть в основном составе.

— В стартовом составе «Химок» выйдут Логашов и Долгов, которые совсем недавно были в «Ростове». Это преимущество для вас, или для соперника?

— Не знаю, будет ли их присутствие преимуществом, и чьим оно будет. Это не мои дела, так скажем.