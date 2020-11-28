Карпин — о турнирных перспективах: «Не смотрю в таблицу и игрокам запретил»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ и текущее место в турнирной таблице.
«Была ли дополнительная мотивация из-за того, что «Динамо» рядом в турнирной таблице? Нет. Я не смотрю в таблицу и игрокам запретил. Нам важнее выигрывать в каждом матче, набирать свои очки, а в конце сезона уже посмотрим», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
На данный момент «Ростов» находится на третьем месте с 29 баллами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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