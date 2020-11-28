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Карпин — о турнирных перспективах: «Не смотрю в таблицу и игрокам запретил»

21:50
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ и текущее место в турнирной таблице.

«Была ли дополнительная мотивация из-за того, что «Динамо» рядом в турнирной таблице? Нет. Я не смотрю в таблицу и игрокам запретил. Нам важнее выигрывать в каждом матче, набирать свои очки, а в конце сезона уже посмотрим», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

На данный момент «Ростов» находится на третьем месте с 29 баллами.

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