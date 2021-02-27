Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о настрое команды на матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».

«Структура игры не изменится. Хотим играть в тот футбол, который практикуем второй год. Понятно, что сейчас новая команда. Но мы выбрали этот курс. Неважно, с кем играем. Хотелось бы увидеть то, что мы тренируем.

Хотелось на сборах подвести всех к одному знаменателю. Но не все находятся в одинаковой физической форме. Только сейчас начинаем выходить на один уровень.

«Зенит» останется «Зенитом». Мы готовились играть против команды, а не против отдельных игроков», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».