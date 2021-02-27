Карпин — о матче с «Зенитом»: «Хотим играть в тот футбол, который практикуем второй год»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о настрое команды на матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».
«Структура игры не изменится. Хотим играть в тот футбол, который практикуем второй год. Понятно, что сейчас новая команда. Но мы выбрали этот курс. Неважно, с кем играем. Хотелось бы увидеть то, что мы тренируем.
Хотелось на сборах подвести всех к одному знаменателю. Но не все находятся в одинаковой физической форме. Только сейчас начинаем выходить на один уровень.
«Зенит» останется «Зенитом». Мы готовились играть против команды, а не против отдельных игроков», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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