РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин — о матче с «Зенитом»: «Хотим играть в тот футбол, который практикуем второй год»

16:24
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о настрое команды на матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».

«Структура игры не изменится. Хотим играть в тот футбол, который практикуем второй год. Понятно, что сейчас новая команда. Но мы выбрали этот курс. Неважно, с кем играем. Хотелось бы увидеть то, что мы тренируем.

Хотелось на сборах подвести всех к одному знаменателю. Но не все находятся в одинаковой физической форме. Только сейчас начинаем выходить на один уровень.

«Зенит» останется «Зенитом». Мы готовились играть против команды, а не против отдельных игроков», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Зенит - Ростов

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир