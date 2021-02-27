На 25-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Уфа» (2:1) ошибся арбитр Артем Любимов, не вынесший предупреждение игроку гостей Владиславу Камилову, который в единоборстве с Кириллом Боженовым угодил сопернику левой рукой в лицо. Для уфимца желтая карточка стала бы второй. Первую он получил на 7-й минуте за грубый фол в центре поля против Резиуана Мирзова.

«Химки» — «Уфа».

Видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин не имели права вмешаться в действия Любимова, так как речь шла о невынесении предупреждения, пусть и второго. Не мог помочь и второй ассистент Илья Елеференко, который не видел деталей случившегося — он в тот момент смотрел в другую сторону, на офсайдную линию.

«Химки» — «Уфа».

В результат ошибки судьи команды остались в равных составах, пока не заработал удаление Илья Кухарчук, а в конце игры неудаленный Камилов еще и забил гол.

(Александр Бобров)