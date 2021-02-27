Карпин назвал уход Еременко из «Ростова» форс-мажором
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пред матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» заявил, что для него стало неприятным сюрпризом решение полузащитника Романа Еременко покинуть клуб.
«Форс-мажор полный. Один из наших лучших игроков покинул команду. Что делать?
Еще перед игрой с «Ахматом» не мог такое представить. Но семейные обстоятельства возникли. Семья превыше всего. Но для нас это потеря», — цитирует Карпина «Матч Премьер».
Как сообщал «СЭ» 23 февраля, Еременко сам попросил руководство клуба о расторжении контракта, поскольку посчитал, что не тянет требуемый объем работы.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Еременко провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
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