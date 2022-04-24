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«Спартак» в 13 гостевых матчах РПЛ набрал 12 очков. Меньше только у трех команд

«Спартак» в 13 гостевых матчах РПЛ набрал 12 очков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре Тинькофф чемпионата России-2021/22.

Под руководством Руя Витории и сменившего его Паоло Ваноли «Спартак» очень плохо играет на чужих полях. В 13 гостевых матчах красно-белые набрали всего 12 очков, обыграв только «Крылья Советов», «Ахмат» и «Динамо».

Примечательно, что пять из 11 спартаковских гостевых голов забил Александр Соболев, который при этом только однажды отличился на поле «Открытие Банк Арены».

Гостевые матчи «Спартака» в чемпионате-2021/22

Дата

Соперник

Счет

Голы

24.07.2021

Рубин

0:1

-

30.07.2021

Крылья Советов

1:0

Соболев

21.08.2021

Арсенал

1:1

Понсе

20.09.2021

ЦСКА

0:2

-

03.10.2021

Ахмат

1:0

Соболев

24.10.2021

Зенит

1:7

Промес

20.11.2021

Краснодар

1:2

Соболев

29.11.2021

Уфа

1:1

Соболев

13.12.2021

Сочи

0:3

-

06.03.2022

Динамо

2:0

Николсон, Промес

19.03.2022

Нижний Новгород

1:1

Мартинс Перейра

02.04.2022

Локомотив

0:1

-

24.04.2022

Ростов

2:3

Соболев, Литвинов

Гол Руслана Литвинова в концовке позволил «Спартаку» оторваться от «Уфы» в списке самых незабивающих на выезде команд.

По набранным гостевых очкам красно-белые делят четвертое с конца место «Химками», «Рубином» и «Уралом».

Ниже прошлогоднего вице-чемпиона располагаются только «Ахмат», «Уфа» и «Арсенал».

Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22

Команда

И

В

Н

П

М

О

Арсенал

14

2

1

10

12-35

7

Уфа

13

2

3

8

10-21

9

Ахмат

13

3

2

8

11-20

11

Химки

13

3

3

7

12-25

12

Рубин

13

3

3

7

15-27

12

Спартак

13

3

3

7

11-21

12

Урал

13

3

3

7

11-18

12

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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