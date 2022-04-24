«Спартак» в 13 гостевых матчах РПЛ набрал 12 очков. Меньше только у трех команд
«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре Тинькофф чемпионата России-2021/22.
Под руководством Руя Витории и сменившего его Паоло Ваноли «Спартак» очень плохо играет на чужих полях. В 13 гостевых матчах красно-белые набрали всего 12 очков, обыграв только «Крылья Советов», «Ахмат» и «Динамо».
Примечательно, что пять из 11 спартаковских гостевых голов забил Александр Соболев, который при этом только однажды отличился на поле «Открытие Банк Арены».
Гостевые матчи «Спартака» в чемпионате-2021/22
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
24.07.2021
|
Рубин
|
0:1
|
-
|
30.07.2021
|
Крылья Советов
|
1:0
|
Соболев
|
21.08.2021
|
Арсенал
|
1:1
|
Понсе
|
20.09.2021
|
ЦСКА
|
0:2
|
-
|
03.10.2021
|
Ахмат
|
1:0
|
Соболев
|
24.10.2021
|
Зенит
|
1:7
|
Промес
|
20.11.2021
|
Краснодар
|
1:2
|
Соболев
|
29.11.2021
|
Уфа
|
1:1
|
Соболев
|
13.12.2021
|
Сочи
|
0:3
|
-
|
06.03.2022
|
Динамо
|
2:0
|
Николсон, Промес
|
19.03.2022
|
Нижний Новгород
|
1:1
|
Мартинс Перейра
|
02.04.2022
|
Локомотив
|
0:1
|
-
|
24.04.2022
|
Ростов
|
2:3
|
Соболев, Литвинов
Гол Руслана Литвинова в концовке позволил «Спартаку» оторваться от «Уфы» в списке самых незабивающих на выезде команд.
По набранным гостевых очкам красно-белые делят четвертое с конца место «Химками», «Рубином» и «Уралом».
Ниже прошлогоднего вице-чемпиона располагаются только «Ахмат», «Уфа» и «Арсенал».
Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Арсенал
|
14
|
2
|
1
|
10
|
12-35
|
7
|
Уфа
|
13
|
2
|
3
|
8
|
10-21
|
9
|
Ахмат
|
13
|
3
|
2
|
8
|
11-20
|
11
|
Химки
|
13
|
3
|
3
|
7
|
12-25
|
12
|
Рубин
|
13
|
3
|
3
|
7
|
15-27
|
12
|
Спартак
|
13
|
3
|
3
|
7
|
11-21
|
12
|
Урал
|
13
|
3
|
3
|
7
|
11-18
|
12
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0