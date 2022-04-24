«Спартак» в 13 гостевых матчах РПЛ набрал 12 очков. Меньше только у трех команд

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре Тинькофф чемпионата России-2021/22.

Под руководством Руя Витории и сменившего его Паоло Ваноли «Спартак» очень плохо играет на чужих полях. В 13 гостевых матчах красно-белые набрали всего 12 очков, обыграв только «Крылья Советов», «Ахмат» и «Динамо».

Примечательно, что пять из 11 спартаковских гостевых голов забил Александр Соболев, который при этом только однажды отличился на поле «Открытие Банк Арены».

Гостевые матчи «Спартака» в чемпионате-2021/22

Дата Соперник Счет Голы 24.07.2021 Рубин 0:1 - 30.07.2021 Крылья Советов 1:0 Соболев 21.08.2021 Арсенал 1:1 Понсе 20.09.2021 ЦСКА 0:2 - 03.10.2021 Ахмат 1:0 Соболев 24.10.2021 Зенит 1:7 Промес 20.11.2021 Краснодар 1:2 Соболев 29.11.2021 Уфа 1:1 Соболев 13.12.2021 Сочи 0:3 - 06.03.2022 Динамо 2:0 Николсон, Промес 19.03.2022 Нижний Новгород 1:1 Мартинс Перейра 02.04.2022 Локомотив 0:1 - 24.04.2022 Ростов 2:3 Соболев, Литвинов

Гол Руслана Литвинова в концовке позволил «Спартаку» оторваться от «Уфы» в списке самых незабивающих на выезде команд.

По набранным гостевых очкам красно-белые делят четвертое с конца место «Химками», «Рубином» и «Уралом».

Ниже прошлогоднего вице-чемпиона располагаются только «Ахмат», «Уфа» и «Арсенал».

Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22