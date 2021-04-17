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Карпин: «Не могу сказать, что «Локомотив» чем-то удивил»

19:17
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:4).

Напомним, нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в этом матче открыл счет после ужасной ошибки вратаря Сергея Песьякова.

— «Локомотив» чем-то удивил?

— Не могу сказать, что чем-то удивил. Как играли последние матчи, так и играли. Тот же футбол, та же расстановка.

— Будете и дальше настаивать на розыгрыше от ворот через короткий пас или «разрешите» вратарю выносить мяч?

— А он сегодня не выносил мяч?

— Выносил, но было ощущение, что повторится ошибка?

— Ну а до этого сколько игр не повторялось? Пенальти кто-то не забил, значит, больше не бить?

— Какое место назовете оптимальным по итогу сезона?

— Нет мыслей. Нет разницы, 6, 7, 8, 9 место — это ничего не дает, только статистика для журналистов.

(Константин Колмаков)

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