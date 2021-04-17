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Фанаты «Краснодара» поблагодарили Мусаева за работу в клубе

19:20
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Во время матча 26 тура Тинькофф Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Зенит» фанаты черно-зеленых вывесили баннер, посвященный бывшему главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

«Спасибо за все, тренер!» — написано на баннере.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов. 3 апреля после разгрома от «Ахмата» (0:5) Мусаев отправился в отставку. Его место занял бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

(Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры