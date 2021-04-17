Фанаты «Краснодара» поблагодарили Мусаева за работу в клубе
Во время матча 26 тура Тинькофф Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Зенит» фанаты черно-зеленых вывесили баннер, посвященный бывшему главному тренеру команды Мураду Мусаеву.
«Спасибо за все, тренер!» — написано на баннере.
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов. 3 апреля после разгрома от «Ахмата» (0:5) Мусаев отправился в отставку. Его место занял бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю