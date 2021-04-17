Карпин: «Удаление? Пусть комментируют компетентные органы»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:4).
Напомним, на 52-й минуте встречи гости остались в меньшинстве: полузащитник ростовчан Армин Гигович получил вторую желтую карточку и покинул поле.
— Несмотря на поражение, игра команды производит хорошее впечатление. Как вы считаете, чего не хватает для побед?
— Качества и не хватает, чтобы количество провести в качество. Первый гол — ошибка, несчастный случай. Предугадать такое невозможно. Надо свести к минимуму эти ошибки. После удаления, при счете 1:2 уже не было разницы с каким счетом проигрывать. До удаления играли, отбирали, атаковали, не хватало качества в последней передаче, чтобы забить. До удаления, за исключением первых пяти минут, команда играла нормально, а потом пошёл другой футбол. Начинать с 0:2 в гостях, особенно против «Локомотива», тяжело.
— Если бы не удаление, Байрамян вышел бы раньше?
— Если бы да кабы не знаю, возможно, был бы и счет другой. Надо было решать по матчу.
По поводу пенальти ничего не могу сказать. По удалению, тренер «Локомотива» скажет обратное, сначала был фол футболиста «Локомотива». Пусть комментируют компетентные органы.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю