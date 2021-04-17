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«Локомотив» — «Ростов»: Камано открыл счет после ужасной ошибки Песьякова

16:41
Сергей Песьяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Песьяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:0.

24-летний гвинеец воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Сергея Песьякова, который слишком далеко вышел из ворот и отдал пас низом форварду железнодорожников. Камано отправил мяч в пустые ворота.

Камано проводит 27-й матч за «Локомотив» в сезоне-2020/21, на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

Локомотив — Ростов

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