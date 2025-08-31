Карпин назвал позором поражение от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча с махачкалинским «Динамо» (0:1) в 7-м туре РПЛ рассказал об адаптации в команде полузащитника Антона Миранчука.

29-летний футболист присоединился к бело-голубым 23 августа, перейдя из «Сьона».

— Адаптация Миранчука проходит хорошо. У него сегодня не сложилось или у всей команды? Думаю, что у всех. Дело не в нем.

— Каковы перспективы Курбана Расулова?

— По какой шкале оценить? Будет лучше — будет играть.

— Будет вероятность, что в этом сезоне?

— Вероятность всегда есть.

— После игры болельщики кричали: не позорьте игру «Динамо». На ваш взгляд то, что было в семи турах — позор?

— То что в семи турах нет, то что сегодня — да.

Бело-голубые набрали 8 очков в семи турах РПЛ и занимают девятое место в турнирной таблице.