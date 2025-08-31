Капитан «Динамо» Фомин извинился перед болельщиками за поражение от махачкалинского «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (0:1).

— От лица команды хотел бы извиниться перед болельщиками за этот отрезок. Огорчены, расстроены результатами и игрой. Сейчас есть время, пауза на игры сборных. Будет больше времени все проанализировать и проработать. Мы все вместе попали в эту ситуацию и все вместе должны из нее выбираться.

— Считаешь, что перерыв на игры сборных пойдет команде на пользу?

— Я надеюсь, потому что есть время подготовиться. Мы начинаем сразу со «Спартаком» дома, важный матч. Отступать некуда. Будем готовиться. Хотим порадовать и себя, и болельщиков, результатом и игрой.

Бело-голубые набрали 8 очков в семи турах РПЛ и занимают девятое место в турнирной таблице.