Дрогба примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший нападающий «Челси», «Марсель» и «Галатасарай», Дидье Дрогба примет участие в гала-матче, который посвящен 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Он будет играть за сборную игроков клубов, проигравших армейцам на пути к победе в турнире, сообщила пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2004/05 ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1.

Гала-матч состоится в Москве 18 мая. В игре встретятся команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, потерпевших поражение от армейцев в том сезоне.

Наибольшую известность Дидье Дрогба получил, выступая за лондонский «Челси». В составе этого клуба нападающий четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.