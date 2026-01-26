Защитник «Зенита» Караваев вернулся на поле после годичного перерыва из-за травмы

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев впервые сыграл за петербургский клуб после годичного перерыва из-за травмы.

26 января он принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (6:0).

30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года, перенес операцию и с тех проходил процесс восстановления.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.