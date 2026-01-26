Галактионов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что полузащитник Дмитрий Баринов заранее сообщил о нежелании продлевать контракт с клубом.

«Жизнь преподносит разные ситуации, а футбольная жизнь тем более, — сказал Галактионов в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат». — Разговоры об этом ходили достаточно давно. По окончании последнего матча с «Сочи» у нас состоялся хороший разговор, он сообщил о своем решении. Не о переходе в другой клуб, а о непродлении контракта. После смены менеджмента разговоры [о продлении контракта] возобновились, были предложены неоднократные попытки эту ситуацию вернуть назад. Но я думаю, что эту тему нужно закрыть. У нас сохранились честные взаимоотношения. Мы с уважением приняли его решение. Голова отказывается это принимать, но сердце понимает, что все».

13 января футболист подписал с ЦСКА контракт до конца сезона-2028/29.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).