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Сегодня, 09:15

Караваев рассказал, что провел летний отпуск в России

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, что провел летний отпуск в России.

— Предыдущий сезон получился самым сумасшедшим за всю твою карьеру в «Зените»?

— Думаю, что да. По эмоциям — однозначно. Чемпионат был сложным, мы потеряли много очков. Причем в таких играх, где могли этого не делать. Забрали три кубка опять же — впервые в истории «Зенита».

— Как после этого провел отпуск?

— Я сразу поехал в Карелию с родными, там ходили на рыбалку. Были в Рускеале, Сортавале и на Валааме. Это уже мой классический маршрут, мне он очень нравится. Особенно кайфую от Валаама. Потом ездили в Орск с женой к ее родственникам.

— Из России никуда не уезжал?

— Да, был здесь, без всяких морей и пляжей. Одну ночь даже в палатке провел! Было клево, могу рассказать одну историю. Приехали мы на озеро вечером, солнца нет. Разбили палатку и легли спать, а ночью я просыпаюсь, потому что мне ужасно жарко. Под утро вообще адское пекло началось. В Орске тогда было около 40 градусов, пришлось экстренно выбегать и в пять утра переносить палатку в тень, ха-ха.

— Партнеры по команде не удивились, что у тебя такой нетипичный для футболиста отпуск получился?

— Летом как-то нет желания уезжать в теплые края. Вот зимой хочется, потому что холодно, но эту я тоже провел в России — занимался домом, в который мы недавно переехали. У нас прекрасная страна и полно мест, где можно отдохнуть. Например, та же Карелия очень развивается. То, что там есть сейчас и было три года назад... Все изменилось в лучшую сторону! — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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