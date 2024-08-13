Караваев рассказал, что провел летний отпуск в России
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, что провел летний отпуск в России.
— Предыдущий сезон получился самым сумасшедшим за всю твою карьеру в «Зените»?
— Думаю, что да. По эмоциям — однозначно. Чемпионат был сложным, мы потеряли много очков. Причем в таких играх, где могли этого не делать. Забрали три кубка опять же — впервые в истории «Зенита».
— Как после этого провел отпуск?
— Я сразу поехал в Карелию с родными, там ходили на рыбалку. Были в Рускеале, Сортавале и на Валааме. Это уже мой классический маршрут, мне он очень нравится. Особенно кайфую от Валаама. Потом ездили в Орск с женой к ее родственникам.
— Из России никуда не уезжал?
— Да, был здесь, без всяких морей и пляжей. Одну ночь даже в палатке провел! Было клево, могу рассказать одну историю. Приехали мы на озеро вечером, солнца нет. Разбили палатку и легли спать, а ночью я просыпаюсь, потому что мне ужасно жарко. Под утро вообще адское пекло началось. В Орске тогда было около 40 градусов, пришлось экстренно выбегать и в пять утра переносить палатку в тень, ха-ха.
— Партнеры по команде не удивились, что у тебя такой нетипичный для футболиста отпуск получился?
— Летом как-то нет желания уезжать в теплые края. Вот зимой хочется, потому что холодно, но эту я тоже провел в России — занимался домом, в который мы недавно переехали. У нас прекрасная страна и полно мест, где можно отдохнуть. Например, та же Карелия очень развивается. То, что там есть сейчас и было три года назад... Все изменилось в лучшую сторону! — сказал Караваев «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0