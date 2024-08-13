Защитник «Зенита» Караваев: «Четыре тура всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве?»
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» заявил, что вся борьба за золотые медали в российской премьер-лиге (РПЛ) еще впереди.
— В субботу «Зенит» одержал непростую победу над «Динамо» — прервалась ваша серия из разгромов...
— Всегда выигрывать разгромно, забивая по 4-5 мячей, все равно не получится. Будут и тяжелые матчи — дай бог, чтобы их было меньше. Встречались два лидера, поэтому такая вязкая игра. Считаю, самая сложная из всех, что мы пока провели в сезоне.
— Некоторые уже досрочно вручают «Зениту» золотые медали. На тебя как-то влияют подобные разговоры?
— Четыре матча всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве? Еще 26 туров. Пока ничего не решено, вся борьба впереди. Надо стараться побеждать в каждой игре и набирать свои очки — к этому и идем. Конечно, не пропускать тоже приятно.
— Ты чуть не забил в первом голевом эпизоде и в целом был очень активен в атаке. Это установка тренера?
— Да, на первой минуте оказался в штрафной, там была серия рикошетов. Считаю, что должен был забить в этом моменте. Понятно, что хочется больше времени проводить в атаке, но в первую очередь защитники должны соблюдать баланс и отталкиваться от обороны. Первые четыре матча это показывают — у нас ноль пропущенных, и это здорово. Установка тренера — агрессивно играть, прессинговать, быстрее перемещать мяч с фланга на фланг. Считаю, в этом плане в матче с «Динамо» все было очень даже неплохо, — сказал Караваев «СЭ».
«Зенит» обыграл московское «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ и набрал 12 очков, выйдя на чистое первое место в турнирной таблице. Следующую игру в чемпионате подопечные Сергея Семака проведут 18 августа против «Химок».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0