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Сегодня, 09:00

Защитник «Зенита» Караваев: «Четыре тура всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве?»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» заявил, что вся борьба за золотые медали в российской премьер-лиге (РПЛ) еще впереди.

— В субботу «Зенит» одержал непростую победу над «Динамо» — прервалась ваша серия из разгромов...

— Всегда выигрывать разгромно, забивая по 4-5 мячей, все равно не получится. Будут и тяжелые матчи — дай бог, чтобы их было меньше. Встречались два лидера, поэтому такая вязкая игра. Считаю, самая сложная из всех, что мы пока провели в сезоне.

— Некоторые уже досрочно вручают «Зениту» золотые медали. На тебя как-то влияют подобные разговоры?

— Четыре матча всего прошло, какие могут быть вопросы о чемпионстве? Еще 26 туров. Пока ничего не решено, вся борьба впереди. Надо стараться побеждать в каждой игре и набирать свои очки — к этому и идем. Конечно, не пропускать тоже приятно.

— Ты чуть не забил в первом голевом эпизоде и в целом был очень активен в атаке. Это установка тренера?

— Да, на первой минуте оказался в штрафной, там была серия рикошетов. Считаю, что должен был забить в этом моменте. Понятно, что хочется больше времени проводить в атаке, но в первую очередь защитники должны соблюдать баланс и отталкиваться от обороны. Первые четыре матча это показывают — у нас ноль пропущенных, и это здорово. Установка тренера — агрессивно играть, прессинговать, быстрее перемещать мяч с фланга на фланг. Считаю, в этом плане в матче с «Динамо» все было очень даже неплохо, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

«Зенит» обыграл московское «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ и набрал 12 очков, выйдя на чистое первое место в турнирной таблице. Следующую игру в чемпионате подопечные Сергея Семака проведут 18 августа против «Химок».

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Г
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 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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 4
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Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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