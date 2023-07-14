Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода Мажича в РФС
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, что изменилось в работе департамента судейства РФС после того, как его возглавил серб Милорад Мажич.
— Летом у российских судей появился новый босс — Милорад Мажич. Что он уже изменил в подготовке?
— Милорад старается привнести в нашу работу европейский подход. Что логично: человек много работал в Европе, везде был, все знает. Поэтому сейчас пытается поставить нас на рельсы УЕФА — в плане методики, работы ВАР: [объясняет] где вмешиваться, а где — нет. Пока был недельный сбор, на котором все познакомились и узнали новые требования. Перед стартом чемпионата проведем еще один и снова проговорим все моменты.
— Писали, что Мажич устроил тесты, которые провалили два арбитра.
— На самом деле, был стандартный тест, который используется последние 4-5 лет практически во всех странах. А не сдали его только из-за травм. Пересдадут через месяц, ничего страшного.
Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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