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Судейство

Сегодня, 08:00

Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода Мажича в РФС

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, что изменилось в работе департамента судейства РФС после того, как его возглавил серб Милорад Мажич.

— Летом у российских судей появился новый босс — Милорад Мажич. Что он уже изменил в подготовке?

— Милорад старается привнести в нашу работу европейский подход. Что логично: человек много работал в Европе, везде был, все знает. Поэтому сейчас пытается поставить нас на рельсы УЕФА — в плане методики, работы ВАР: [объясняет] где вмешиваться, а где — нет. Пока был недельный сбор, на котором все познакомились и узнали новые требования. Перед стартом чемпионата проведем еще один и снова проговорим все моменты.

— Писали, что Мажич устроил тесты, которые провалили два арбитра.

— На самом деле, был стандартный тест, который используется последние 4-5 лет практически во всех странах. А не сдали его только из-за травм. Пересдадут через месяц, ничего страшного.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.

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