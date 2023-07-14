Масалитин: «У «Зенита» сейчас тоже есть проблемы»
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче OLIMPBET Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом».
«У «Зенита» сейчас тоже есть проблемы — сложно сказать, что будет с Венделом, сможет ли восстановиться полностью Клаудиньо к матчу. Кузяев ушел в «Гавр»... Как будет играть «Зенит» в центре полузащиты? Да, ЦСКА продал Медину, но продал за хорошие деньги. Что касается слухов об уходе Карраскаля, то он не является лидером команды. Если он не играет в основе, то зачем держать такого футболиста на скамейке? Иностранца держать в запасе в нынешних условиях не имеет смысла», — цитриует «РБ Спорт» Масалитина.
ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -