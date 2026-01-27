Карасев не вызван на кипрский сбор судей УЕФА

Как стало известно «СЭ», Сергей Карасев не примет участия в сборе судей УЕФА, который в этом году пройдет со 2 по 5 февраля на Кипре. По традиции зимой собирают тех арбитров, кто будет работать на играх клубов и сборных во второй части сезона. Как и в 2025-м, кроме мужчин приедут судьи-женщины.

Карасев в последний раз тренировался с коллегами из других европейских стран в сентябре 2023-го, когда приезжал на сбор в Женеву. Не исключено, что для российского арбитра, которому в июне исполнится 47 лет, 2026-й станет последним годом нахождения в списках рефери ФИФА и УЕФА.

При этом председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти пригласил в Лимассол израильтянина Ореля Гринфельда и представляющего Украину Николая Балакина.

В общей сложности в занятиях на Кипре примут участие 84 рефери из элитной и первой групп УЕФА, а также 16 видеоарбитров. Больше всего представителей у Испании (10 человек), Италии (9), Германии (8) и Англии (6).

Также на Кипре пройдут вводные курсы для рефери, впервые включенных в лист ФИФА и получивших право обслуживать международные матчи в 2026 году.