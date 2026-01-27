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27 января, 09:15

Бывший министр спорта Матыцин — о лимите на легионеров: «Это не должно быть волюнтаристским решением»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший министр спорта, а ныне председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Вопрос даже не в количестве, а в качестве футболистов, которые играют в РПЛ. В любом случае надо вести диалог с профессиональным сообществом: с тренерами, руководителями команд. Это не должно быть, с моей точки зрения, неким волюнтаристским решением, основанным только на «хочу/не хочу» и «нравится/не нравится». Это системный подход, который, я считаю, мы реализовывали вместе с РФС. На тот период, мне кажется, решение было оправданным и обоснованным со стороны футбольного сообщества. На сегодняшний день, наверное, изменилась ситуация. Нужно анализировать и мониторить. Спорт — сложный организм, и футбол в частности. Это больше, чем игра, которой увлечены миллионы людей. В спорте главное — результат. Его показывают игроки. Нужно выстроить долгосрочную стратегию и сформировать условия деятельности легионеров так, чтобы сюда приезжали лучшие, чтобы наш футбол развивался. Но это вопрос не только количества легионеров. Это должно быть предметом широкого обсуждения министерства спорта и футбольного сообщества с учетом тенденций и опыта, который был в отечественном футболе», — сказал Матыцин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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Олег Матыцин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
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10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 3
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Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

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 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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