Бывший министр спорта Матыцин — о лимите на легионеров: «Это не должно быть волюнтаристским решением»
Бывший министр спорта, а ныне председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
«Вопрос даже не в количестве, а в качестве футболистов, которые играют в РПЛ. В любом случае надо вести диалог с профессиональным сообществом: с тренерами, руководителями команд. Это не должно быть, с моей точки зрения, неким волюнтаристским решением, основанным только на «хочу/не хочу» и «нравится/не нравится». Это системный подход, который, я считаю, мы реализовывали вместе с РФС. На тот период, мне кажется, решение было оправданным и обоснованным со стороны футбольного сообщества. На сегодняшний день, наверное, изменилась ситуация. Нужно анализировать и мониторить. Спорт — сложный организм, и футбол в частности. Это больше, чем игра, которой увлечены миллионы людей. В спорте главное — результат. Его показывают игроки. Нужно выстроить долгосрочную стратегию и сформировать условия деятельности легионеров так, чтобы сюда приезжали лучшие, чтобы наш футбол развивался. Но это вопрос не только количества легионеров. Это должно быть предметом широкого обсуждения министерства спорта и футбольного сообщества с учетом тенденций и опыта, который был в отечественном футболе», — сказал Матыцин «СЭ».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0