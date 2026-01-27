Бывший министр спорта Матыцин — о лимите на легионеров: «Это не должно быть волюнтаристским решением»

Бывший министр спорта, а ныне председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Вопрос даже не в количестве, а в качестве футболистов, которые играют в РПЛ. В любом случае надо вести диалог с профессиональным сообществом: с тренерами, руководителями команд. Это не должно быть, с моей точки зрения, неким волюнтаристским решением, основанным только на «хочу/не хочу» и «нравится/не нравится». Это системный подход, который, я считаю, мы реализовывали вместе с РФС. На тот период, мне кажется, решение было оправданным и обоснованным со стороны футбольного сообщества. На сегодняшний день, наверное, изменилась ситуация. Нужно анализировать и мониторить. Спорт — сложный организм, и футбол в частности. Это больше, чем игра, которой увлечены миллионы людей. В спорте главное — результат. Его показывают игроки. Нужно выстроить долгосрочную стратегию и сформировать условия деятельности легионеров так, чтобы сюда приезжали лучшие, чтобы наш футбол развивался. Но это вопрос не только количества легионеров. Это должно быть предметом широкого обсуждения министерства спорта и футбольного сообщества с учетом тенденций и опыта, который был в отечественном футболе», — сказал Матыцин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».